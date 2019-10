Osvaldo de León aplaude la inclusión en TV

“Tengo muy fresco ese miedo de pasar a esos exámenes donde te dicen que tus hijos podrían tener algún síndrome, es una posibilidad y entiendes que hay que trabajarlo y aceptarlo.

Dar vida al periodista Luis Guzmán en la nueva versión deimplicó para Osvaldo de León nuevos retos.Sin embargo, lo que más lo marcó fue el compartir la trama con Matías Lubzik, actor con síndrome de Down quien interpreta a su hijo en la historia.“(Guzmán) Está separado y tiene un hijo con síndrome de Down, Matías, que para mí es el mejor actor de todos porque él está viviendo en el ahora, no es como yo o los demás que estamos preocupados por cosas mundanas, él no, él está en el presente., compartió el actor.De León confesó que vivir la paternidad por cuarta ocasión le ayudó a que pudiera adentrarse a la situación y darle más credibilidad y respeto al rol.“Me dejaba yo sentir cómo sería, además ahí estaba la mamá y pude ver cómo se relaciona, y luego con otros niños, son personas muy lindas, son seres mágicos y fue un gran aprendizaje para mí”, expresó De León.El histrión de 35 años señaló lo importante de la inclusión de personas con discapacidad en este tipo de proyectos.“Es una gran experiencia y fue algo que logró hacerlo más entrañable, en todo este mundo de caos, de avaricia y de suciedad tener a un personaje así es increíble”, dijo.De León también formará parte de la nueva producción de Televisa:, y además, se encuentra impulsando proyectos a través de su casa productora Golden Ceiba Productions de la que se desprende el filme Welcome to Acapulco y la serie Momentos.