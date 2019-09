Otro caso de ausencia voluntaria; encuentran a adolescente desaparecida

Saltillo, Coah.- Tras casi 24 horas de angustia, los padres de Alondra Vázquez volvieron a respirar tranquilos, y es que luego de su desaparición el pasado jueves temían lo peor y ya habían denunciado la ausencia de su hija adolescente de 15 años ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, ya que había salido a una preparatoria privada que está en la calle de Ramos Arizpe, al medio día del jueves y no la habían vuelto a ver hasta este viernes tras una exhaustiva búsqueda.



La mañana del viernes el señor Carlos Vázquez pidió ayuda ante las cámaras de Tele Saltillo, con evidente desesperación, por no saber nada de su hija, pero unas horas después la madre de la adolescente informó que la fémina ya había sido localizada por un familiar, sin dar más detalles más que la afirmación de que estaba bien de salud.



Este es otro caso más de ausencia voluntaria que causa angustia a familiares y amigos, y que incluso se denuncia, aunque en este caso la alerta Amber no fue activada pues no había transcurrido el tiempo necesario.