Otro día violento en Juárez: 2 vehículos incendiados y 2 ejecutados

Un hombre acribillado con más de, un tractocamión y una rutera incendiadas en vía pública y dos encapuchados amenazando a estudiantes en el interior del(ITCJ) marcaron la agenda violenta este jueves en la frontera. PublicaA través de comunicados enviados en redes sociales, organismos empresariales y asociaciones privadas afines al Gobierno llamaron a “mantener la calma” mientras las escenas de terror no dieron tregua a la ciudad.Las horas de la mañana caminaron lentas en una aparente tranquilidad, pero pasado el mediodía el reporte de dos vehículos incendiándose en forma simultánea movió a corporaciones de rescate y reporteros.Frente a una escuela secundaria en las calles, del Infonavit Solidaridad, una zona habitacional de familias de clase media, desconocidos prendieron fuego a un autobús de ruta.Al mismo tiempo, en la zona del kilómetro 20, donde confluyen el eje vial Juan Gabriel y el bulevar Oscar Flores, también conocido como carretera a Casas Grandes, un tractocamión de carga pesada fue detenido a balazos y terminó incendiado por sujetos que se dieron a la fuga.Un par de horas más tarde, en el bulevar Independencia, un hombre de entre 20 y 25 años fue acribillado por individuos armados; en el lugar la Fiscalía reportó 220 casquillos percutidos calibres .223 y .45, el tipo de armas que usan los cárteles de la droga.Poco antes, en la colonia Fronteriza, en la zona poniente de la ciudad, otro hombre había sido asesinado a tiros.Siendo este el tercer día en que se han presentado acciones violentas atribuidas por las autoridades a grupos de la delincuencia que reaccionaron a un operativo de limpieza en el Cereso estatal, ordenado por el gobernador, organismos privados como el CCE o la Mesa de Seguridad emitieron hoy comunicados en los que llamaron a no caer en pánico.Con mucha menos fuerza y reclamo que cuando la crisis de años anteriores afectó sus negocios con secuestros y extorsiones, los “líderes empresariales” y sus asociaciones pidieron “mayor coordinación” a las autoridades encargadas de la seguridad “de los tres órdenes de Gobierno”.Hasta los estudiantes del ITCJ fueron más exigentes esta tarde para reclamar a los directivos de la institución, medidas de seguridad más estrictas al interior del plantel, luego de que dos encapuchados ingresaron con la presunta intención de agredir a algunos alumnos.Al cierre de este reporte (09:00 p.m.) no se habían reportado más hechos de sangre.