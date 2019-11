Ovidio Guzmán reaccionó al disfraz de niño que le ‘hace honor’

Ver esta publicación en Instagram @therealivanguzman Una publicación compartida por Iván Archivaldo. (@therealivanguzman) el 1 de Nov de 2019 a las 6:17 PDT

A dos semanas del llamado “operativo fallido” para detener a, uno de los hijos y herederos del liderazgo del, las imágenes difundidas han generado reacciones en la sociedad mexicana, sobre todo en la culichi.Han sido días de polémica por su detención y posterior liberación, luego de acciones militares precipitadas que no concretaron en su detención, sobre todo después de que se difundió un video en el que se observa el momento en que Ovidio fue sometido por las fuerzas castrenses, aunque no así el de su liberación.Ayer, empezaron a circular fotografías y videos de niños disfrazados de sicarios arrastrando un bulto que simula un cuerpo maniatado, incluso la de un pequeño que ha sido disfrazado ni mas ni menos que de Ovidio Guzmán.Porta una camisa similar, con las mangas recogidas, gorra, el controvertido escapulario y una barba pintada que hace que el niño se parezca al buscado por el gobierno de Estados Unidos.A través de una cuenta de, que se atribuye a Ovidio Guzmán, la cual fue difundida por su hermano Iván Archivaldo Guzmán López a través de esta misma red social, el joven sinaloense difundió la fotografía del menor con un comentario que ha generado controversia:Estese la ganó”, frase acompañada de un emoji de carita con corazones y que al parecer replicó de la página de Facebook No te acabes Culiacán.Cabe mencionar que esta presunta cuenta de Instagram tuvo mayor actividad, luego de su liberación en el operativo por las Fuerzas Armadas.Por otro lado,también ha estado muy activo en la que se presume es su cuenta oficial de Instagram ya que Emma Coronel, la actual esposa de su padre, la publicó en la misma red para advertir que esa es la legítima, pues hay muchas más que han intentado usurpar su identidad.Hace unas horas, Archivaldo presumió unas botas con su nombre y la marca de su padre “701”, en alusión al número que habría ocupado su padre en una lista de hombres ricos y poderosos.