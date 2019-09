Pachuca no tiene piedad y golea a Tijuana

Pachuca.- Desde los primeros minutos, Pachuca salió decidido a buscar una ventaja tempranera, cosa que logró gracias a un penal sobre Franco Jara, quien al hacer un recorte dentro del área, fue enganchado en la pierna de apoyo por el defensor de Xolos, para que el árbitro Fernando Guerrero no dudara en marcar la pena máxima.



Fue el propio argentino quien cobró el penal y de esa manera poner el marcador 1-0 en favor del Pachuca, apenas al minuto seis.



No pasarían ni 10 minutos, cuando el marcador se volvió a mover, esta vez por conducto de Romario Ibarra, quien al minuto 15, aprovechó un rechace del portero Lajud para solamente empujar la pelota al arco de los Xolos.







Al 27, a través de un tiro de esquina cobrado por Rubens Sambueza, cayó el tercer gol del Pachuca. El argentino cobró a segundo palo y el balón techó a todos los hombres que estaban dentro del área chica y parecía que había anotado un gol olímpico, pero el árbitro le otorgó la anotación a Víctor Guzmán, quien estiró la pierna muy cerca del poste derecho de Lajud, para marcar el tanto.



Con un equipo de Tijuana desfondado, Pachuca volvió a marcar, ahora por conducto del argentino Sambueza, quien al minuto 52, de penal, marcó el 4-0, un marcador del que Tijuana no se pudo recuperar.



Ya en la segunda mitad, el juego se volvió un poco flojo, pues el Pachuca dejo de ir al frente con el frenesí del primer tiempo.



Así, al minuto 77, descontó por Xolos José Rivero, luego de que el portero Rey, rechazara un violento disparo de Miranda aprovechó el regalito de Rey y sólo tuvo que empujar el balón a las redes.



La próxima semana se realizará jornada doble y en la jornada 11, que se juega a media semana Pachuca visitará al Guadalajara el martes, mientras que Xolos recibirá al Morelia el miércoles por la noche. Ya en la Jornada 12, Pachuca recibirá al Cruz Azul y los Xolos visitarán al Atlético San Luis.