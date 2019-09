Padre de 16 años avienta a su bebé a un río

Elementos de la policía buscan a un bebé en el rió Besòs, en Barcelona, donde su padre, un joven de 16 años, se deshizo de él en la tarde de ayer, según confesó en la comisaría de la policía autonómica, adelantó anoche la cadena Ser.Esta mañana, una treintena de efectivos entre buzos, especialistas en el rastreo del subsuelo y agentes de la policía catalana, Bomberos de la Generalitat y Bomberos de Barcelona trabajan en la búsqueda del cuerpo del bebé, con la ayuda de perros, embarcaciones y un helicóptero.El progenitor -que se halla detenido y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores esta mañana- se presentó en dependencias policiales para confesar, acompañado de su padre, informó El Mundo ha informado hoy que un testigo telefoneó ayer al 112 y avisó de que "había visto a un hombre con un bebé que se dirigía al borde del río, habría entrado y posiblemente lo habría dejado en algún punto del río".Agentes acudieron al lugar sobre las 17:50 horas y, tras confirmar otros viandantes el mismo hecho, el dispositivo se amplió con buzos y otros especialistas hacia las 00.00 horas, cuando inspeccionaron las aguas alrededor del punto dondeLos agentes se ayudaron anoche con un helicóptero que sobrevoló varios metros del río, iluminándolo con un foco hasta pasadas las 02.00 horas, cuando el operativo se suspendió debido a que la oscuridad y el difícil acceso a las márgenes del río, cubiertas de cañas, dificultaban la batida.Decenas de vecinos se agolparon en el paseo situado sobre el Besòs durante la madrugada para seguir las pesquisas. Algunos pidieron a gritos unirse al operativo de rescate.Hasta el momento, la policía ha encontrado una maleta con ropa y sangre en el lugar donde el bebé habría sido abandonado, según algunas informaciones que la inspectora de Mossos no ha confirmado esta mañana. La búsqueda se ha retomado a las 7:30 horas de esta mañana., con buzos, agentes que inspeccionan el interior del río y zódiacs, que rastrean un tramo de 400 metros. "Estamos buscando en el río, tanto en los bordes de tierra como dentro del río, sin dejarnos ninguna zona en la que pensamos que podría haber accedido" el padre arrestado, ha explicado Estruch.Un helicóptero ha vuelto a sumarse al operativo esta mañana. La policía autonómica ha pedido que se bajara el nivel del agua de 1,40 metros de profundidad en algunos puntos con la ayuda de unas compuertas para facilitar la exploración.La altura del río se ha llegado a rebajar a unos 40 centímetros en algunos trechos. "El helicóptero está viendo perfectamente el fondo del río. Nos han comentado que el caudal es muy poco profundo y hay zonas en que ni siquiera hay agua", ha comentado Estruch, que ha añadido que "el acceso es complicado, por eso todo el dispositivo lo están realizando especialistas en búsqueda de personas".Una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil se incorporará al dispositivo para examinar debajo del mar, donde no se descarta que el cuerpo hubiese llegado arrastrado por las aguas.La policía y los Bomberos han penetrado en un cañaveral en el lugar donde se centra la investigación.Las tareas "se pueden alargar horas seguro y esperamos encontrar" al bebé, ha asegurado Rafael Esteban, subjefe de Bomberos de la Generalitat, que ha detallado que las cañas están siendo peinadas tanto por agentes como por unidades caninas: "Es una búsqueda muy complicada, porque no buscamos a una persona muy grande.La zona está muy llena de cañas y es difícil decir que no esté en determinada zona. Nos constará certificarlo y supongo que nos tocará subir y bajar varias veces". Los agentes han completado todo el recorrido de búsqueda hasta el mar, sin éxito hasta el momento.