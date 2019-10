Pagó ‘El Chapo’ un millón de dólares al presidente de Honduras para protección

Nueva York.- Fiscales dijeron el miércoles en una corte de Nueva York que el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dio un millón de dólares en sobornos a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, para que Tony se los diera al mandatario.



El fiscal Jason Richman reveló la información en una corte de Manhattan y soltó una segunda aseveración: el presidente de Honduras recibía sobornos de traficantes --no especificó quiénes-- y a cambio los traficantes recibían protección.



Los fiscales describieron a Tony Hernández como un “violento traficante de droga de épicas proporciones” que se dedicó a ganar miles de dólares traficando cantidades masivas de estupefacientes. Sus abogados sin embargo dijeron al jurado que no se verán pruebas contra su cliente en todo el juicio.



El fiscal no especificó cuando ocurrió el supuesto pago de ‘El Chapo’. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos.



Familiares de Tony Hernández que estaban presentes en la sala no quisieron comentar sobre el asunto con periodistas.



La situación se desató durante un juicio por narcotráfico al hermano del mandatario hondureño.