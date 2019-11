PAN acusa fraude en elección de Rosario Piedra para la CNDH

Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

- Con el video de la votación de esta tarde en el, la bancada deacusó” en la elección de Rosario Piedra Ibarra para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues señalaron que acudieron a votar 116 senadores y la Mesa Directiva sólo computó 114, lo que dio la mayoría calificada con 76 votos.De haberse computado losemitidos,no habría alcanzado los 78 votos requeridos para lograr la mayoría calificada.En conferencia de prensa, la bancada panista encabezada por el coordinador Mauricio Kuri, Kenia López, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda y el independiente Emilio Álvarez anunciaron que presentarán una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes hayan participado en esta acción que calificaron de “fraude”.“Porque queda claro que hubo un fraude ¿quién lo maquinó? Quien lo haya hecho deberá responder ante las autoridades”, advirtió Zepeda, al detallar Kenia López que el delito cometido está tipificado en el Código Penal Federal como Ejercicio Ilícito del Servicio.“¡Venimos a denunciar que en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se robaron dos votos! Este gobierno nos dio que no iba a mentir, que no iba a robar, que iba a ver por los más vulnerables” afirmó Kuri, al acusar de vergonzosa la actitud de Morena.Los panistas observaron hasta en diez ocasiones el video y exigieron la anulación de la elección de Rosario Piedra, reponer el próximo martes el procedimiento y que se dé a tablero abierto y no en votación secreta como sucede en estos casos en que los legisladores emiten su voto en urna transparente y nadie conoce el sentido de su decisión."El león cree que todos son de su condición"Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado rechazó las acusaciones del PAN y las calificó de "gran mentira y manipulación".A través de redes sociales el coordinador parlamentario escribió: “el león cree que todos son de su condición”. E incluso, dijo que demostrará que son falsas las aseveraciones de los panistas.El coordinador de Morena publicó el video en donde se observa votando, cuadro por cuadro, y señaló que emitirán conferencia de prensa para hablar sobre el tema.