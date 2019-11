PAN denunciará a Morena por espionaje político

No solo cometieron fraude en el @senadomexicano, Morena usó el espionaje para obtener una conversación privada entre el coordinador de los @SenadoresdelPAN y un servidor, la cual ocurrió cuando los legisladores de @AccionNacional estaban en rueda de prensa #InaceptableElEspionaje pic.twitter.com/GpQm97YGBz — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 8, 2019

Con total descaro, en un proceso fraudulento y tramposo, los senadores de Morena buscaron realizar la designación de @RosarioPiedraIb en la @CNDH, tratando de imponerla de la manera más burda. Exigimos una nueva terna para repetir la elección https://t.co/UJevtMN6nx — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 10, 2019

En el conteo de votos transmitido por @CanalCongreso se ven 9 votos. Compruébalo tú mismo (03:09:20):https://t.co/rg04CXqHVK



Morena dice que está truqueado. Reto al Sen @RicardoMonrealA a mostrar video donde se contabilizan 8 votos.#DejenDeMentir pic.twitter.com/CTJRtxcrcW — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 10, 2019

Eladelantó que denunciará este lunes aante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber espiado a sus dirigentes; lo cual terminó con la exposición de un chat de carácter privado.“El espionaje político no debe tener cabida en nuestra democracia. Es una práctica que debemos desterrar. Ya vimos cómo el régimen utiliza los aparatos de inteligencia para espiar a sus supuestos adversarios en redes sociales y ahora vemos que también están espiando a la oposición, en lugar de perseguir a la delincuencia”, indico Marko Cortes, presidente blanquiazul.Acción Nacional ironizó al señalar que el gobierno no tiene información precisa sobre la matanza de la, pero es muy bueno para obtener conversaciones entre líderes de la oposición.“El espionaje es grave y reprochable, por lo queno lo puede dejar pasar sin presentar la denuncia correspondiente, por eso acudirán ante la Fiscalía General de la República, con el fin de que se investigue cómo se obtuvieron esas conversaciones privadas y se sancione a los responsables”, añadió el partido.agregó que la elección de Rosario Piedra Ibarra, además de ser fraudulenta, atenta contra la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que ésta ha militado en Morena.“Votaron 116 senadores y sólo se contaron. La señora no alcanzo la mayoría calificada de votos para ser titular de la CNDH, sería absolutamente ilegal que ocupara la Presidencia del organismo y no tendría legitimidad ante la sociedad”, indico Cortés.Ante esta situación, el líder panista señaló que los senadores de Morena deben aceptar que la designación de Piedra Ibarra carece de legalidad y se debe reponer el proceso.“A los senadores de Morena que acepten que se debe continuar con el proceso y por lo tanto presentar una nueva terna para elegir a la o el titular de la CNDH, porque, a la vista de todos los mexicanos, “hicieron trampa” en el conteo de votos”, agregó el partido.Luego de la elección de Piedra como nueva titular de laha señalado que fue elegida de manera democrática, mientras que la oposición los acusa de haber ocultado dos votos para conseguir la mayoría calificada.Los panistas han colocado un par de videos en redes sociales en lo que supuestamente se observa cómo los legisladores de Morena ocultan al menos un voto.