PAN exige renuncia de AMLO tras liberación de hijo de ‘El Chapo’

Ciudad de México.- Luego de discutir sobre los dictámenes de la miscelánea Fiscal y de las reformas a la Ley de Ingresos, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la renuncia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gabinete de seguridad tras la liberación del hijo de El Chapo Guzmán.



Adriana Dávila, legisladora del PAN hizo referencia a los hechos violentos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa y la ‘rendición del Estado al narcotráfico’.



“Exigimos en este momento la renuncia del Gabinete de Seguridad. No podemos permitir la rendición del Estado Mexicano al narcotráfico, es una vergüenza para ustedes permitir. Es una vergüenza para Morena permitir lo que hoy está sucediendo y culpar al pasado”, indicó Dávila.



La diputada panista expresó que exigió lo mismo -la renuncia del gabinete de seguridad- que en 2015 cuando ‘El Chapo’ se fugó de la prisión Federal de alta seguridad de El Altiplano, en Villa de Almoloya de Juárez.



Ante las exigencias de los panistas, legisladores de Morena comenzaron a gritarles ‘asesinos, asesinos’.



Mientras que el diputado del partido tricolor, René Cisneros instó a sus compañeros a no polarizar y evitar la confrontación.



Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseveró que avaló la liberación del hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, para evitar una masacre.



“No se trata de masacres, eso ya se terminó”, indicó.



Reiteró que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, por lo que respaldó la decisión de su gabinete de seguridad, a quienes manifestó suma confianza.