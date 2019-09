PAN llama a la unidad para enfrentar al gobierno de AMLO

Ciudad de México.- Dirigentes del PAN llamaron a la unidad interna para enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Roberto Gil, ex senador del blanquiazul señaló que es necesaria la unidad para poder ser alternativa ante la administración federal.



Al preguntarle sobre un eventual regreso al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, resaltó que se requieren muchos esfuerzos para enfrentar al partido Morena.



Gil Zuarth fue entrevistado previo a la 24 Asamblea Nacional Ordinaria de Acción Nacional, a la que se anunció no asistirá el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Todavía el viernes por la noche se tenía prevista la participación del queretano.



Los panistas continúan llegando al Centro Banamex, donde se efectuará la reunión. Entre porras y el sonido de la batucada, los militantes esperan el inicio de la asamblea.