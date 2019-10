PAN y Morena se enfrentan en comparecencia de Durazo

Ciudad de México.- Diputados del PAN y de Morena se enfrentaron a gritos hoy durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y ambos se acusaron de "asesinos".



Tras la primera intervención del funcionario ante el pleno de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Espadas subió a la máxima tribuna acompañado de sus correligionarios con pancartas que se leía #SeguridadSinPretextos.



El panista exigió al gobierno ya no dar más excusas y que aplique toda la fuerza contra el crimen, mientras sus compañeros desplegaron una pancarta que cubrió parte de la tribuna.



No es permisible que ese burlen de las víctimas, el PAN exige una estrategia real, no una estrategia de chistes, no podemos ir con fuchis, guácalas o acusándolos con sus mamás”, señaló.



Espadas advirtió que en lo que va de este gobierno ya van 30 mil 518 muertos, a lo que los legisladores de Morena respondieron desde sus curules con el grito a coro: “¡asesinos, asesinos, asesinos!”.



Los panistas en tribuna respondieron con el mismo grito: "¡asesinos, asesinos, asesinos!", lo que inició una guerra de acusaciones.



Más adelante, los morenistas contaron hasta 43 en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa, y los panistas repitieron el grito.