PAN y PRI están apoyando el huachicol: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que PRI y PAN apoyan huachicoleo al oponerse en el Congreso a que sea delito grave la defraudación y evasión fiscal.



"Antes el Gobierno estaba al servicio de una minoría, igual o peor de dañina de quienes llevan a cabo estos actos de protesta, nada más que eran los de arriba y por eso no se le cuestionaba, ahora ya no hay huachicol ni arriba ni abajo", afirmó el Mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.



López Obrador señaló que la postura de ambos partidos respecto la tipificación de los delitos es igual, aunque con un porcentaje superior de recursos, a las pérdidas millonarias generadas por las manifestaciones y bloqueos en las casetas de las autopistas del País.



"No estoy justificando a los de las casetas, ni siquiera al viene viene, lo que digo es ni mordidas ni tarascadas. ¿Qué es eso de que se oponen a que sea delito grave la defraudación fiscal?, están apoyando el huachicol, están siendo cómplices de corrupción, ¿qué no son representantes populares?", cuestionó el Presidente.



"Antes a lo mejor había la excusa de que los principales violadores de la Constitución y de las leyes eran los servidores públicos, ahora no, ahora es distinto", agregó.