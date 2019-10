Pánico, caos y un muerto por rumor de desabasto de gasolina en Guanajuato

¡IMPORTATE! Evita las compras de pánico, autoridades federales, estatales y municipales, desmienten "el desabasto de gasolina" en @municipio_leon y otras partes del Estado de Guanajuato. pic.twitter.com/NgTLuzBzn9 — Heliot Rizo (@HeliotRN) 24 de octubre de 2019

En #Gto NO tenemos desabasto de gasolina, hace unos momentos hablé con Javier González, Director de Logística de @Pemex y me asegura que hay suministro normal.

No hay razón para hacer filas, sí hay gasolina. — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) 24 de octubre de 2019

Un rumor en redes sociales provocóen al menos cinco ciudades de Guanajuato, costándole la vida a una persona.En Facebook, este miércoles, se alertó del cierre del ducto que va de Salamanca a León, Guanajuato, información que provocó que decenas de personas hicieran largas filas -de hasta 3 horas de espera- en las gasolineras para comprar combustible.Debido que el tiempo de espera era mucho, una persona intentó meterse en la fila, lo que desató la ira de un hombre, quien, arrebatándole la vida, informó el programa “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva.A través de su cuenta de Twitter la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, desmintieron el rumor y llamaron a no hacer compras de pánico.“En Guanajuato NO hay desabasto de gasolina. Hace unos momentos hablé con Javier González, director de logística de Pemex y me asegura que hay suministro normal. No hay razón para hacer filas, sí hay gasolina”, comunicó el gobernador.Al rededor de las 23:00 horas la situación en el estado se fue normalizando, los ciudadanos comprendieron que todo se trató de un rumor.