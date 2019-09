Paola Longoria no pudo festejar su título 100

La mexicana Paola Longoria se quedó hoy con las ganas de festejar su título 100, porque inspiró a la argentinapara jugar uno de sus brillantes partidos y derrotar a la tricolor en dos sets a uno en la final del torneo, enVargas, quien en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019 cayó en la final ante Paola en dos sets, hoy cobró la afrenta al imponerse por parciales de 7-15, 15-12 y 11-4 en el torneo de la Ladies Professional Racquetball Tour.Muy peleado resultó el primer set hasta la primera mitad y más cuando la sudamericana empezó con un 2-0 y después lase adjudicó los tres siguientes, luego cedió uno y a continuación ganó los cinco siguientes, para ponerse 3-8.Luego se dio la reacción de la pampera con cuatro puntos seguidos para acercarse 7-8 y al continuar el encuentro sólo hubo una jugadora dominadora en la cancha: la mexicana, que se fue incontenible para adjudicarse la primera manga y poner el marcador en 7-15.Todavía más complicado fue el segundo sets para Longoria, quien a pesar de ponerse 6-3 no pudo sostener el dominio y la argentina igualó 6-6 y luego Paola ganó los siguientes dos puntos, en lo que pareció tomar las riendas del juego.Pero no fue así, y María José sumó puntos hasta llegar a 13-8, y aunque Longoria le puso toda la concentración a su accionar para remontar, la argentina terminó imponiéndose por 15-12.El tercer set fue más difícil para la mexicana, que ganó el primer punto, pero después la argentina se puso 6-1, la potosina accedió a las dos unidades siguientes y lasumó tres para un 9-3.Vargas jugó inspirada al tener enfrente a la número uno del mundo, quien en la parte final de esta manga no estuvo con su excelentísimo juego y la argentina se impuso en esta definitiva manga por 11-4.