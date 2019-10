Papa bendice por error a los Santos de Nueva Orleans

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019

Wow, are we blessed or what?!?? https://t.co/IQtpTU1jCP — Alex Anzalone (@AlexAnzalone47) October 13, 2019

Dear whoever in Vatican Communications wrote this, you may want to check hashtags before posting them: #Saints brings up an NFL team logo which I don't think was your intention. — Fr. Matthew Schneider, LC (@FrMatthewLC) October 13, 2019

Tras la canonización de cinco nuevos santos ayer domingo por la mañana, el papa Francisco celebró el acontecimiento en su cuenta de Twitter con un mensaje de alabanza. El 'hashtag' de la publicación, sin embargo, hizo creer a muchos que el pontífice estaba enalteciendo a un tipo diferente de santos.A causa de la etiqueta #Saints, miles de internautas tomaron el tuit del pontífice como un abierto apoyo a los New Orleans Saints (los Santos de Nueva Orleans), un equipo de fútbol americano de la NFL, la liga estadounidense de ese deporte."Hoy damos gracias al Señor por nuestros nuevos #Santos. Caminaron por fe y ahora invocamos su intercesión", tuiteó el pontífice sin prever, presumiblemente, que el 'hashtag' atraería a los aficionados del equipo deportivo de Luisiana."¡Vaya!, ¿estamos bendecidos o qué?", preguntó en Twitter Alex Anzalone, un jugador de los Saints."Estimado quien sea que haya escrito esto en las Comunicaciones del Vaticano, tal vez deban verificar los 'hashtags' antes de publicarlos", señaló un sacerdote con más de 50.000 seguidores en Twitter.Los nuevos santos a los que el papa Francisco se refería corresponden a John Henry Newman (1801-1890), Giuseppina Vannini (1859-1911), María Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), Dulce Lopes Pontes (1914-1992) y Margarita Bays (1815-1879).Con información de RT