Papás solteros también tienen derecho a apoyos del gobierno

Los papás solteros también tienen derecho a recibir recursos del, siempre que cumplan con los requisitos.Lasuprimió a inicios de año el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, sustituyéndolo por un nuevo esquema con el que la Federación entrega de manera directa un apoyo económico a los padres, sin distinción de género.Esto, luego de encontrarheredado por la administración de, principalmente en el padrón de beneficiarios, donde no se pudo localizar a 100 mil niñas y niños que presuntamente asistían a una estancia.El nuevo programa busca evitar intermediarios y dar a madres y padres trabajadores la opción de enviar a sus hijos a la guardería que mejor les convenga, o bien entregar el dinero (mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño) a un familiar para que éste los cuide mientras cubren con sus jornadas laborales, informóPese a que la gran mayoría de la población beneficiada por el programa de la Secretaría del Bienestar está conformada por mujeres, los hombres también pueden acceder a estos recursos.Tanto en hombres como en mujeres, el requisito principal es que la persona trabajadora no esté afiliada al, pues para ellos ya existen redes de guarderías y programas especiales.Los padres solteros interesados en inscribirse en el programa deberán acudir a la delegación de la Secretaria del Bienestar más cercana con los siguientes documentos:• Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE)• Clave Única de Registro de Población (CURP)• Tener hijas o hijos con edades entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años. En caso de que la niña o niño tenga alguna discapacidad, el apoyo se extiende hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. Además, en este caso el apoyo es de 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño.• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.• Una carta donde se compruebe que el padre trabaja o que está estudiando• Una carta que compruebe que no esta afiliado al IMSS o al ISSSTE