Paquita planta a los saltillenses

Saltillo, Coah.- Tal como reza la canción de Joaquín Sabina, los saltillense que esperaban ver ayer a Paquita la del Barrio, les dieron las 12 y la una, y casi las dos, y nomás no salió al escenario.



Desde antes de la medianoche empezó a circular el rumor de que la Reina del Despecho, quien ya se encontraban en la ciudad, no se presentaría porque el empresario que la contrató aún le adeudaba parte del pago.



El rumor se confirmó cuando Paquita, en un hotel ubicado a un par de kilómetros del Lienzo Charro Prof. Enrique González, lugar donde realizaría su presentación, ataviada con el vestido que utilizaría en el show, dio a conocer ante algunos medios de comunicación que, en efecto, no daría el concierto porque el empresario no cumplió con el 100% del pago.



Mientras, en el recinto, los ánimos se caldeaban conforme pasaban los minutos, pues un par de presentadores seguían asegurando que Paquita subiría al escenario en menos de media hora, sin embargo, el reloj avanzaba y cada vez era más evidente que Paquita no llegaría, pues los músicos de la banda que la acompañarían ya se habían ido del recinto.



La gente desesperada y molesta, entre la cual había decenas de personas ya alcoholizadas, gritaban “fraude, fraude”, y más tarde “cul…, cul…”, hasta que la situación se salió de control y hubo intercambio de golpes entre algunos.



Fueron alrededor de 2 mil personas las que se quedaron con las ganas de ver a la cantante, algunas de las cuales manifestaron haber gastado más de 10 mil pesos en el evento, por lo que se sintieron defraudadas.



Algunos optaron por retirarse y al preguntar en una de las puertas de acceso les informaron que hoy les resolverían lo de la posible devolución.