Para el enemigo muerte; circula rap del Demonio Silva, integrante de la Fuerza Negra

Ciudad de México.- En redes sociales circula un rap dedicado al “Demonio Silva“, sicario de “La Fuerza Negra Tamaulipas”.



“Nosotros somos el terror de los malandros. De la Fuerza Tamaulipas, ya sirviendo cuatro años en las filas. Siempre alerta, nadie lo intimida, todos lo conocen como el Demonio Silva”, comienza el rap.



De acuerdo con el tema, el “Demonio Silva“, originario de Boca del Río, Veracruz, se “curtió en la guerra […] Allá por Tampico y el penal de Victoria y en Nuevo Laredo, donde está fea la cosa”.



Además, entre sus “mértitos” presume un ataque a integrantes de “La Tropa del Infierno”



“Por ahí me miran patrullando con mi raza. Soy un demonio y mi cuadro sabe qué tranza. No nos rajamos y le atoramos […] El amigo va en la mano y para el enemigo muerte. Los que se han salvado de sus balas es por suerte, porque no perdona una vez que te abre fuego. Si no crees, pregúntale a la Tropa del Infierno”, reza la canción.



El rap es dedicado a el “Demonio Silva” de parte de sus “hijos Alejandro y Flavio Silva”.







Con información de Grupo Fórmula.