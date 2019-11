Para que no revelaran video íntimo, Lupillo confesó su relación con Belinda

sigue dando de qué hablar por su. Ahora ha asegurado que por presión fue que confesó que fueron novios.Aunque en meses pasados se dio a conocer un video en el que puede verse a los cantantes besarse muy cariñosos, Lupillo confesó que solo dio las primeras declaraciones porque lo "chantajearon" y le dijeron que darían a conocer un segundo video:“Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó! Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, reveló Lupillo según confirmó el portal deEl su búsqueda por proteger a la mujer que ama, Belinda, el cantante tuvo que confirmar que, durante una entrevista que dio al programa Chisme No Like.Dice el músico que el vídeo que podían haber filtrado a la prensaAl respecto, Gustavo Adolfo Infante aseguró que en realidad fueron Belinda y Lupillo quienes inclusopara pedirles que bajaran de Youtube el video en el que Lupillo confesaba que estaba enamorado de ella.Rivera también aseguró que él no habló de su relación para colgarse de la fama de su amada, porque no lo necesita. “No necesito andar agarrando la fama de ninguna mujer ni nada de ese rollo“, dijo Lupillo.