Paros técnicos rondan a la Región Sureste

Saltillo, Coah.- La CTM advirtió que, de prolongarse la huelga de trabajadores de la GM en Estados Unidos, habrá consecuencias para la Región Sureste con paros técnicos, dentro de una industria automotriz que genera alrededor de 135 mil, empleos directos e indirectos.



Por ahora, dos o tres empresas ya ofrecieron a los trabajadores vacaciones anticipadas para enfrentar el problema o bien irse a paro técnico, informó Tereso Medina Ramírez, secretario general cetemista en Coahuila.



“Es innegable que en el caso que la huelga continúe, si nos puede afectar en el futuro tanto a Ramos Arizpe como al Bajío. El trabajo de las armadoras, junto con las autopartes es trabajar justo a tiempo y en ese sentido, no hay ningún inventario, ningún almacén, de ninguna empresa que pueda decir, vamos a esperar, tenemos tantos productos para aguantar tantos días”.



La capacidad de espera de trabajar “justo a tiempo” es de 4 horas.



“El 80% de nuestra economía depende del sector automotriz en nuestra región y, por otro lado, el intercambio de autopartes, de Ramos Arizpe a EU, es un tema muy importante, por eso ojalá el conflicto no se prolongue tanto. Esperamos que el conflicto norteamericano tenga solución lo más pronto posible para que no afecte a México y otras partes el mundo”.



“Les puedo adelantar, sin decir nombres, porque no quiero alertarnos de manera, pero hay algunas empresas autoparteras que han decidido comentarles a los trabajadores que, si se quieren ir de vacaciones, o bien, se pueden ir a un paro técnico con el pago del 50 ó 60%”.



Ya se empieza a dar este fenómeno, expresó.



“Esperamos que el conflicto no dure tanto tiempo, lamentablemente el sindicato del transporte de EU, se solidarizó con esta huelga del sindicato de la UAW, y eso ha tenido consecuencia que las negociaciones han sido tensas y esperamos que la armadora llegue a un arreglo lo más pronto posible”.



Explicó que la UAW, que es el sindicato más poderoso porque tiene los contratos con GM, Ford y Chrysler y todo el sector automotriz realiza negociaciones muy rígidas porque apuestan a conservar los empleos que tienen en su país y a que los empleos que se tienen en México, se regresen a EU, “y ahí está el problema”.