Participa Guadiana en Foro México-Unión Europea de la Fundación Euroamérica

Ciudad de México.- El empresario y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana, participó en el V Foro México-Unión Europea de la Fundación Euroamérica en la Ciudad de México, el cual fue inaugurado ayer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.



Durante su intervención frente a instituciones, empresas y personalidades europeas y mexicanas, consideró que el Estado debe fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, priorizó la atención en rubros como la educación, seguridad y salud.



“Estoy de acuerdo en que se debe de fortalecer a Pemex y a la CFE, estoy convencido de que se requieren los fondos mexicanos y extranjeros para desarrollar la parte energética porque es mucho el dinero y el esfuerzo que hace el Gobierno Federal con nuestros impuestos; pero en lo que no estoy de acuerdo, es en que se dejen de atender necesidades prioritarias como lo es la educación, salud y la seguridad, que tanta falta nos hace en nuestro país”.



El asambleísta coahuilense también hizo hincapié en que en México existen más de 120 millones de habitantes, de los cuáles “más de 60 millones están en la pobreza, y agreguen que de esos 60 millones entre el 15 y 20 por ciento corresponden a pobreza extrema”.



También, recordó que en sexenios presidenciales anteriores las utilidades de Pemex se repartían entre algunos mandatarios estatales que posteriormente originó una deuda estimada en 107 mil millones de dólares a instituciones financieras.



“(Hace algunos años) el presidente Fox juntaba a una comisión de gobernadores y se ponían a repartirlos excedentes de los petróleos. Repartían a los Estados ese dinero, también malgastado, mal invertido, robado, etc. ¿Qué fue lo que nos quedó de ello? Ahorita Petróleos Mexicanos debe más de 107 mil millones de dólares a instituciones financieras. Esa es la realidad y yo como ciudadano mexicano, me da mucha vergüenza que hallamos desaprovechado todos estos años”.



En ese sentido, reconoció que la Comisión de Hidrocarburos requiere incrementar de 1.7 a 2.5 millones de barriles diarios de crudo, aunque no bastará con el esfuerzo del Estado, pues aún existe corrupción.



Finalmente, Guadiana aclaró que este problema ha sido uno de los ejes centrales para el combate que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que desde su trinchera continuarán elaborando reformas o leyes que mejoren las cosas para una mejor actividad económica del país.