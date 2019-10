Pasea Ajax de Álvarez al Valencia en Mestalla

Ciudad de México.- Ahora le tocó al Valencia ser testigo del dinámico juego del Ajax y terminó perdiendo en Mestalla 2-0, en duelo de la Jornada 2 de la Champions League.



En esta ocasión, el mexicano Edson Álvarez, quien jugó los 90 minutos, pasó por momentos complicados y cometió un penal, que al final no pesó.



Los holandeses impusieron desde un principio sus condiciones y poco a poco se apoderaron de la pelota, provocando, por momentos, la desesperación de los españoles.



Uno que merece una mención especial es el arquero Andre Onana, quien en más de tres ocasiones salvó su arco con atinadas atajadas.



Al minuto 8, Hakim Ziyech nos regaló un golazo al llegar por banda derecha y sacar un impresionante disparo de zurda que clareó al arquero Jasper Cillessen y así comenzaron los festejos holandeses en la grada.







Al 25', Álvarez cometió una falta dentro del área y el central, el italiano Daniele Orsato, no dudó y marcó la penal máxima. Dani Parejo fue el encargado de cobrar, pero el español mandó su disparo a la tribuna.



El cuadro de Erik ten Hag aprovechó el golpe anímico que sufrieron los locales e incrementó sus llegadas.



El Ajax explotó las bandas a su gusto y al 34' Quincy Promes remató a placer un balón y venció el lance de Cillessen para poner las cosas 2-0.



Antes de finalizar la primera parte, una vez más Ziyech sacó un gran disparo, pero el balón fue directo al larguero.



Para el complemento, Onana siguió siendo factor con sus lances.



El dominio del Ajax se volvió a reflejar en el marcador, al 66', luego de un brillante pase de Dusan Tadic para Donny van de Beek, quien dentro del área sólo tuvo que definir con disparo cruzado para poner el 3-0.



Minutos después, el mismo Van de Beek tuvo el cuarto, pero un cabezazo salvador Ezequiel Garay en la línea de gol evitó un golazo del holandés.



Con el pasar de los minutos, el Valencia se preocupó más por no recibir más goles que por anotar.



Con este resultado, el cuadro holandés llegó a 6 puntos y marcha como líder del Grupo H, mientras que el Valencia se quedó con tres en el subliderato.