Pati Chapoy habría hecho que despidieran a Remmy de ‘La Academia’

La ausencia dedejó a todos con la boca abierta y es que después de quehizo menos al grupero, este no se dejó y mandó una indirecta a la poderosa titular de espectáculos, lo cual le pudo valerle un veto por parte de la producción.Y es que ayer no se le vio por ningún ladoquien siempre se ha defendido de los ataques en su Instagram, pues en una publicación dejó bien claro que varios cantantes lo han querido humillar, aunque él no se deja enfrentándose a todo."Entre músicos y managers que se creen artistas conozco bastantes de esas gentuzas, que algunas de sus palabras fueron y seguirán siendo, nunca va pegar, no va llenar aquí, está loco, mi grupo es mejor que el o "artista" No tiene radio, su carrera esta muy dañada", escribióen una de sus indirectas.Mientras tanto los internautas no se quedaron de brazos cruzados y comentaron en redes deque pasó con el juez del mundo grupero el cual daría un toque único al reality pues es muy sincero en cuanto a sus declaraciones, pero pudo haberse excedido.Cabe mencionar que el reality desiempre ha estado llenó de polémica, pues tanto jueces como participantes, dan de que hablar cada domingo, pues no por nada tiene varias temporadas en Tv Azteca y han salido varios artistas de talla internacional como