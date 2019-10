Pats derrotan Gigantes y siguen con su paso perfecto

Con 42 años de edad,sigue destrozando récords y haciendo más grande su legado en la, pues ahora se colocó como el segundo quarterback con más yardas aéreas., el mariscal de campo superó a Peyton Manning al lanzar las 18 yardas que necesitaba con un pase a Sony Michel para aventajar al ex QB, quien logró 71 mil 940 yardas por pase en su carrera.Brady comenzó el juego ante los Gigantes con una marca de 71 mil 923, con la cual quitó del tercer sitio de la lista a Brett Favre, quien concluyó su carrera con un total de 71 mil 838 yardas aéreas.con 74 mil 845, cifra que sigue en aumento pues aún no pone punto final a su carrera, aunque por ahora está alejado de los emparrillados por una lesión en el pulgar.En este partido los Patriotas permitieron el primer touchdown aéreo, en un duelo para el que ambas franquicias tuvieron múltiples lesionados.quien fue capturado tres veces, lanzó para 334 yardas y una intercepción y no tuvo pase de anotación consiguió su segundo touchdown terrestre de la noche para poner la puntilla en el marcador.