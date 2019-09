Pats se coloca en la cima ¡Sufren el triunfo!

Ciudad de México.- Como casi nunca, tragando aceite y pidiendo la hora, los Patriotas derrotaron 16-10 a los Bills, en lo que fue un duelo de equipos invictos hasta hace unas horas.



Con marca de 3-0, el cuadro neoyorquino recibió a los de Boston con la esperanza de derrotarlos en Buffalo por primera vez desde el 2011 y aunque estuvieron cerca, no lo consiguieron.



El duelo comenzó con unos Patriotas dominantes. En el primer cuarto, Brandon Bolden abrió el marcador con un touchdown terrestre y posteriormente los equipos especiales de Nueva Inglaterra bloquearon una patada de despeje y sacaron siete puntos de dicha jugada.

Sin embargo, a partir del tercer cuarto las cosas fueron diferentes. Josh Allen, quien en la primera mitad lanzó dos intercepciones, tuvo una pequeña charla con Jim Kelly en el entretiempo y eso pareció motivarlo.



Con el marcador 16-10, Matt Barkley tuvo que entrar a comandar la ofensiva de Buffalo, y aunque no lo hizo mal ( 9/16 para 127 yardas y 1 intercepción), no pudo guiar a los suyos al triunfo.