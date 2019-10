Pattinson descarta que Joker aparezca en The Batman

Ciudad de México.- El actor británico Robert Pattinson, quien dará vida a “Batman” en la próxima entrega cinematográfica del justiciero de "Ciudad Gótica", confirmó que en la historia, a estrenarse en 2021, no aparecerá el personaje de “Joker” que fue interpretado recientemente por el actor Joaquin Phoenix.



En entrevista para el portal Yahoo, Pattinson declaró que no hay posibilidad de que “Joker”, conocido también como "Guasón", figure en la nueva cinta, que contará con la dirección de Matt Reeves, ya que en palabras del protagonista de películas como High life y The lighthouse, los hechos ocurren en mundos totalmente diferentes.



Sin embargo, esta no es la primera ocasión que se desmiente la participación del famoso “payaso asesino” para dicha producción o la aparición de “Batman” en una secuela de “Joker”, del director Phillips, ya que este último expresó que su historia era independiente a cualquier cómic publicado que haya plasmado la rivalidad entre los personajes de “Batman” y “Joker”.



El jueves pasado, medios internacionales confirmaron la intervención del actor Paul Dano en la cinta protagonizada por Pattinson, de tal manera que se encargará de dar vida a “El acertijo”, un villano obsesionado con los rompecabezas y juegos de palabras, y que siempre hace alarde de su superioridad intelectual.



Por lo anterior, la nueva producción de Batman contará con un elenco encabezado por Robert Pattinson como protagonista; la actriz Zoe Kravitz como la antiheroína “Gatúbela”, y Paul Dano como “El acertijo”.