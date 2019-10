Pausan búsqueda de fosas en Topo Chico

Monterrey, NL.- A sólo dos días de que inició la búsqueda de posibles fosas clandestinas en lo que era el Penal del Topo Chico, clausurado apenas este lunes, los trabajos fueron pausados.



Fuentes con acceso al interior del ex centro penitenciario dijeron que hoy no hubo movilizaciones ni operativos al interior.



En el lugar no se observaron, a diferencia de este viernes, ninguno de los más de 40 perros entrenados en el rastreo de cadáveres que, según anunció la Secretaría de Seguridad Pública, serán utilizados en una primera etapa.



Guardias asignados a vigilar las entradas sobre las calles Cuautla y Palacio de Justicia dijeron que no había movilizaciones y que el ex penal estaba vacío.



Agregaron que no vieron a los perros.



En el lugar tampoco había vehículos de la Guardia Nacional, como ocurrió en días anteriores.



Sólo estaban estacionadas dos patrullas de Fuerza Civil, una de Fuerza Institucional, y una unidad de Protección Civil.



Aldo Fasci, Secretario de Seguridad, dijo que las dos jornadas anteriores no arrojaron resultados.



El funcionario no detalló qué áreas fueron exploradas, ni reportó hallazgos.



Mencionó que al tener el ex penal 10 hectáreas de terreno y 35 áreas, la conclusión de los trabajos tomará tiempo.



La búsqueda es por la sospecha de que puedan hallarse ahí restos de personas desaparecidas por el autogobierno por parte de los mismos criminales que prevaleció en el "Topo" durante años.



Con información de Milenio