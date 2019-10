Pedirán destituir a Guadiana de Comisión de Energía

"Se va a solicitar, por un grupo de gente de Morena, para que se le destituya de la Comisión de Energía del Senado de la República porque tiene intereses, es un conflicto pavoroso de intereses que tiene con lo del carbón", declaró.



"Y ahora con lo del gas shale nos está demostrando que finalmente son sus intereses personales y no el interés de Coahuila y de la República".

"Me da vergüenza que Armando Guadiana sea Senador, yo lo invité a Morena, fue mi error".



"Ya le habló Rogelio Montemayor y le habló Carlos Salinas de Gortari, porque sabemos que se compraron grandes extensiones de tierra por parte de la familia Salinas, de la familia Martínez, de Monterrey, de la familia de Rogelio, son una mafia que estaba esperando que se autorizara el fracking".

Reunido la semana pasada con empresarios y el ex Gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, presidente del Clúster Energía Coahuila, el Senador Armando Guadiana se pronunció a favor de emplear el fracking, contrario a la afirmación del Presidente López Obrador, de no permitir esa práctica en México. Juan Pablo Rodríguez acusó a Guadiana de pactar con Raúl Salinas de Gortari el impulsar en el Senado leyes que permitan el fracking, todo por intereses económicos. Rechazó que existan nuevas tecnologías más amigables con el ambiente para extraer el gas shale, como lo afirma Guadiana.