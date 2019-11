Pedirán juicio político para diputados por ‘ley Bonilla’

“Al tomar posesión por cinco años, casi en la clandestinidad y a media noche, Bonilla incurre de nueva cuenta en una violación flagrante de la Constitución y demuestra su desprecio por la legalidad, por los ciudadanos de Baja California y por quienes votaron por él, pero no se saldrá con la suya”, dijo.

La coordinadora de la fracción delen la Cámara de Diputados,advirtió que insistirá en que la Subcomisión de Examen Previo del órgano legislativo procese elen contra de los legisladores del congreso local de Baja California que avalaron la llamada 'ley Bonilla'.Dijo al gobernador de Baja California,, que evite “echar las campanas al vuelo” luego de rendir protesta por cinco años al cargo debido a que la(SCJN) aún no resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ampliación del periodo de mandato.Recordó que la Corte ya admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos en contra de la ampliación de mandato de Bonilla, a pesar de que sólo fue electo por dos años.Una de las acciones de inconstitucional admitidas por la SCJN fue presentada por el PRD en la que denunció inconsistencias legales cometidas por parte del Congreso de Baja California y del ahora gobernador con el apoyo de las autoridades locales y federales.Detalló que de acuerdo con la resolución de la SCJN, al admitir a trámite los recursos contra Bonilla el hecho de que el gobernador entre en funciones al tomar protesta no significa que se hayan consumado los efectos de la norma y aún puede ser rechazada.“Seguiremos insistiendo para evitar que Jaime Bonilla atropelle lay el mandato de los ciudadanos de Baja California”, declaró.Aseguró que el PRD insistirá en llevar a juicio político a los ex diputados locales deque aprobaron la aa pesar de que la Subcomisión de Examen Previo, que preside Morena, la rechace.