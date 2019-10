Pediría Coahuila devolución de recursos de Jorge Torres a EU

Saltillo, Coah.- Aunque señaló que no hay indicios de que los recursos confiscados al ex Gobernador Jorge Torres López por autoridades de Estados Unidos tuvieran como origen las arcas públicas de Coahuila, el Gobernador Miguel Riquelme Solís dijo que de comprobarse, su administración pediría la devolución de dichos recursos.



Torres Lopez, quien fue extraditado ayer para enfrentar acusaciones por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y fraude bancario en una corte de Texas, forma parte de una investigación en la que está involucrada una red de la que formarían parte el ex tesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández, el empresario de medios Rolando González Treviño, y el ex operador de los Zetas Juan Manuel Muñoz Luévano.



A Torres López le fueron confiscados 2.9 millones de dólares depositados en cuentas de las islas Bermudas y bancos de Texas.