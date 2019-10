Pedrito Sola se volvió tendencia en redes por esta razón

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien. — Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta!



Qué bueno que estás bien! ☺️ Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino! pic.twitter.com/sLgHCUnx7S — Me canso (@G4nZ0) October 30, 2019

Pedrito Sola se volvió tendencia en Twitter gracias a una publicación que hace notar que el conductor no se encuentra en su mejor día.El mensaje alertó a sus seguidores quienes pensaron que se trataba del algo grave."Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien", se lee en la publicación que Sola hizo en su cuenta.Los cibernautas no se tardaron en reaccionar y de inmediato escribieron mensajes de apoyo al conductor para animarlo."'Ojalá ya estés mejor Pedrito, a veces hay días así'"'Somos humanos y no siempre amanecemos de lo mejor, pero amanecimos vivos y esa es mucha ventaja porque hay quien ya no despertó el día de hoy', escribieron algunos.Así mismo, memes y gif de Pedrito fueron utilizados por sus fans para 'consentirlo'.