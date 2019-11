Pedro de la Torre, se sumerge en el alma humana

“A través del tiempo he aprendido algo que en algunos casos tiene que ver con los trabajos que hago a pedido, y eso es que, para mí, el espíritu tiene que ver con llevar más allá la pintura que te encargan. Dar algo más porque esos trabajos tienen limitaciones hechas, y yo no puedo conjugar el alma o el espíritu de manera completa, pero intento que siempre haya algo mío.

“Es importante recordar que no somos una máquina, no dejamos de ser seres humanos que interpretan una imagen real a través de una idea creativa. pero también están todos esos agentes externos que dan paso a la pintura. Cuando uno se acerca a una pieza así ve el trazo del óleo, o del carbón, o del lápiz o lo que sea, pero también todo aquello que estaba cuando se pintó la obra: si fue un día soleado o nublado, si hacía calor o frío.

Paralas personas se encuentra divididas en tres partes que, a la vez, confluyen para convertirlas en un ser humano. A saber, estas son el cuerpo, el alma y el espíritu. El primero es la materia, lo terrenal y tangible, mientras los otros dos niveles son aquellos a los que solo puede apelarse con la imaginación y el sentimiento, como queda expreso enla muestra pictórica que inauguró en elEsos dibujos y pinturas muestran esa tercia de elementos por medio de metáforas que tienden a explicarse en el uso de materiales que chorrean a los personajes de sus obras: rostros llenos de pintura negra que simula alquitrán; cuerpos en batalla que se ven tragados por un color difuminado que se convierte en niebla, o líneas que corren en vertical y parece que deslavan a su pintura. Estos tres estados de la materia se convierten, así, en un juego de reflexión sobre las capas que conforman al ser humano.Las piezas de Sumersión están hechas a detalle y pulso. Líneas de carboncillo que remiten a un realismo intenso y casi fotográfico, pero en el que se busca más allá que la copia del mundo real o, como apuntó De la Torre,Ese el punto central de su proceso creativo ya que, según explicó, siempre hay que dejar un poco de uno mismo en cada obra.“En muchos casos las personas se sorprenden al ver el estilo realista de mis pinturas y creen que es una fotografía, pero lo sorprendente es cuando ven que hay algo en ellas. Es ahí cuando se dan cuenta de que está realizado por una persona que les da una emoción, eso es el espíritu”, apuntó el licenciado en Diseño Gráfico a Zócalo.Una de las líneas centrales del discurso creativo del pintor tiene que ver con el camino recorrido. A sus 29 años la técnica de su pincel es innegable, pero eso, advierte, no debe superponerse sobre el trabajo comunicativo de la pintura a la que ha dedicado su tiempo.En sus palabras “el pintar tiene que ver más con disfrutar el proceso que con la obra terminada. Cuando te gusta hacer lo que estás haciendo, como escoger los colores y los materiales, eso es más importante que ver la obra finalizada, porque si no disfrutas el camino es muy difícil que transmitas algo en la obra. Si no te permites llorar o reír mientras creas, es muy difícil hacerle llegar al espectador eso que sentiste durante la creación”.Las imágenes que pueden mirarse en Sumersión invitan precisamente a eso, a mirarlas con detenimiento y a captar los detalles que agregan los materiales que el pintor utilizó, pero también a dejarse llevar por la reflexión que ofrecen, según apuntó De la Torre, ya que eso significa ahondar en la capacidad humana para crear, algo que lo separa de los procesos automáticos.Para él, los artistas se nutren de todo: de sí mismos, pero también del entorno, aquel mundo en el que viven y se mueven. Este pasa a ser un agente que transforma la sensibilidad artística de cada uno.Todo eso queda reflejado en una obra realista, y es algo que necesita más del conocimiento de la técnica”, concluyó el pintor, quien agregó que la pintura realista no es sólo copiar algo, por eso “es necesario ser autocríticos con uno mismo y no dejar pasar esos hechos que se atienen solo a un conocimiento de la técnica. No hay que dejar de lado las emociones y sentimientos que tenemos”.Las piezas de Sumersión se presentan en lay tendrá una duración de dos semanas.SumersiónDe Pedro de la TorreMuseo del Desierto10:00 a 21:00 horasMartes a domingoBoletos en taquilla