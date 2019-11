Pega fuerte Billie Eilish en los Grammy 2020

Como muchos auguraban,se posicionó ayer como una de las favoritas en latras anunciarse la lista de nominados, que encabeza la rapera Lizzo con ocho menciones.A la par de Eilish, con seis postulaciones, se encuentra Lil Nas X. Ambas compiten por Álbum del Año, junto con Lana del Rey, Ariana Grande, Bon Iver, H.E.R., Vampire Weekend y la ya mencionada Lizzo.En cuanto a presencia hispana, luego de arrasar en los premios latinos, la cantante Rosalía aspira al galardón a Mejor Nuevo Artista que disputará con Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola. Además, la catalana también recibió una nominación al Grammy al Mejor Disco Latino de Rock, Urbano o Alternativo por su álbum El Mal Querer.En este apartado, Rosalía tendrá como rivales a X 100pre, de Bad Bunny; Oasis, de Bad Bunny y J Balvin; Indestructible, de Flor de Toloache, y Almadura, de iLe.Por el Grammy a Mejor disco de Pop Latino se enfrentarán Vida, de Luis Fonsi; 11:11, de Maluma; Montaner, de Ricardo Montaner; #ELDISCO, de Alejandro Sanz, y Fantasía, de Sebastián Yatra; mientras que Camila Cabello optará junto a su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, al Grammy a Mejor Dúo Pop por Señorita.Por su parte, el Grammy a Mejor Disco Tropical Latino se decidirá entre Opus, de Marc Anthony; Tiempo al Tiempo, de Luis Enrique + C4 Trio; Candela, de Vicente García; Literal, de Juan Luis Guerra y su 4.40, y A Journey Through Cuban Music, de Aymée Nuviola.Además, el director venezolano Gustavo Dudamel aparece como candidato junto a la Filarmónica de Los Ángeles en mejor actuación de una orquesta por Norman: Sustain, y el argentino Sebastián Plano está nominado al Mejor Disco de New Age por Verve.Entre las ausencias más notable está la banda de K-Pop BTS y Miley Cyrus.La gala de premiación está prevista para el 26 de enero, en el Staples Center de Los Ángeles, donde Alicia Keys fungirá como anfitriona por segundo año consecutivo.