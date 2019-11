Pega la 4T a aseguradoras

Monclova, Coah.- Las compañías aseguradoras han resentido a nivel nacional una baja en la demanda de fianzas por parte de constructoras, como consecuencia de que no hay licitaciones y obra pública en el país, dijo el asesor de fianzas y seguros, Arturo Cabrera Barrera.



Añadió que también registran una disminución en la compra de pólizas de seguro de la industria de la construcción, ya que al no tener trabajo tampoco disponen de dinero para pagarlas.



Comentó que la baja en las fianzas se ha dado sobre todo en las de cumplimiento, anticipos y vicios ocultos, pues al no tener haber licitaciones y obra pública las constructoras no las solicitan a las aseguradoras.



A nivel regional, dijo que han resentido una reducción del 10 por ciento, principalmente por parte de constructoras que trabajan para Altos Hornos de México pero se quedaron sin contratos luego de que la empresa decidió suspender sus inversiones.



Expuso que eso también afecta la compra de pólizas de seguro para el personal y parque vehicular de las constructoras, pues al bajar sus ingresos económicos las suspenden al no poder pagarlas.



Recalcó que AHMSA y muchas empresas más solicitan a las constructoras que aseguren los vehículos que ingresan a sus instalaciones al menos contra daños a terceros, pero si en la actualidad no tienen trabajo optan por no tenerlos asegurados.



Y aunque el sector se está viendo afectado por este tipo de situaciones, el entrevistado comentó que como aseguradoras tienen mercados muy abiertos, no trabajan para uno en específico y eso da oportunidad de que la afectación no sea mayor.