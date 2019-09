Pega presupuesto a Educación Básica

El Proyecto depropone un recorte endel 1.4% y no contempla las nuevas responsabilidades adquiridas con las recientes reformas al Artículo 3 de la Constitución.Los recursos al sector de Educación, Cultura y Deporte aumentarán a 807 mil 305 millones de pesos, pero el crecimiento real es del 0.5 por ciento.Un análisis del, señala que la Educación Básica abarca la mayor parte del gasto educativo del país y, sin embargo, no fue fortalecido.La nómina de los docentes de este nivel abarca, por medio del programa, 44.3% del gasto educativo del año.En comparación con el 2019, el presupuesto para este año anticipa una reducción del 0.4% en términos reales para el programa, el cual quedará en 357 mil 963 millones de pesos y representará el 1.4% del PIB.Destaca que hay 11.5 millones de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, pero también, agrega, ya se debe considerar a los menores de educación inicial, que van de los 0 a 3 años, y que suman 8.6 millones.Además del recorte a Educación Básica, eldestaca las reducciones a otros programas relacionados con los planes de enseñanza e infraestructura.Por ejemplo, else redujo en 51.7% y el Programa Nacional de Inglés tiene 48.5% menos de asignación.En tanto, para los programas Nacional de Reconstrucción y de Mantenimiento de Infraestructura se prevé una disminución del 98.9 y 80.7 por ciento.También relacionadas con la Educación Básica, la becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Prospera, perfilan un recorte del 28.4 por ciento.Laprevé para este martes una nueva movilización en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa.A través de una convocatoria interna, lapidió a sus integrantes participar en la concentración que realizarán en San Lázaro para fortalecer el movimiento democrático magisterial., secretario general de la Sección VII de, anunció que esta semana también iniciarán mesas de diálogo con autoridades de ese estado.Entre los temas a abordar se encuentran la bilateralidad en la cadena de cambio, adeudos a docentes, retención de sueldos, así como evitar el cierre de la Normal Jacinto Canek, entre otros.Ante el amago de nuevos bloqueos por parte del magisterio disidente, el líder del PAN en la Cámara de Diputados,, exigió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,, garantizar el funcionamiento del recinto legislativo.