Pega retraso de recursos al Tec campus Arteaga

“De los 54 millones yo creo llevamos unos 10, ó 14 millones recibidos, pues esa es la normativa”, señaló.



corre el riesgo de un nuevo retraso, por lo que su apertura no sería el próximo mes de enero, ya que los recursos, aunque ya se han asignado, no se han liberado en su totalidad, pues de 54 millones de pesos que se requieren para su equipamiento sólo se han recibido 10 millones de pesos, informó laLa entrevistada comentó que aunque la administración pasada del Instituto dijo que el campus quedaría listo para el inicio del actual semestre, eso resultaba imposible, pues aún ahora varios meses después no se sabe cuándo quedará equipado ya que los procesos de licitación son largos y además cada que mandan una opción de compra de mobiliario y equipo especializado el Instituto Tecnológico de México le pide buscar opciones más económicas debido a las reglas de austeridad impuestas por el Gobierno federal.“El programa de austeridad y las estrategias de estabilidad del Gobierno federal son muy rigurosas. No te puedo asegurar que esté listo el campus para enero, estamos trabajando con todo el equipo, cuando nos mandan alguna observación inmediatamente la subsanamos, lo que más piden es que le bajemos al precio, que si tenemos un equipo, que le mandemos uno más barato”, comentó la entrevistada.