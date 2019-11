Pega Trump a mercados, suebe el dólar a $19.61

Saltillo, Coah.- Declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las negociaciones comerciales con China y la postura de la Reserva Federal sobre la tasa de interés provocaron ayer una fuerte caída del peso y de la Bolsa Mexicana, que de hecho sufrió su tercera pérdida al hilo.



Trump señaló que China “se muere” por un acuerdo, pero que EU no cederá de no haber algo bueno para los trabajadores y las empresas estadunidenses, y advirtió que habrá fuertes aranceles de no llegar a un acuerdo.



Este martes el peso sufrió un declive de 1.03% ante el dólar libre, que subió 20 centavos a 19.61 pesos. Por su parte, el dólar interbancario se ubicó en 18.3430 unidades, con lo que el peso se depreció 1.12% o 21.5 centavos.



Por su parte, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.14%, a 43 mil 100.77 enteros y acumuló tres sesiones consecutivas a la baja.