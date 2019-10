‘Películas de Marvel sin aprendizaje ni inspiración’

Ciudad de México.- El director estadounidense Francis Ford Coppola apoyó las declaraciones que en días recientes dio su colega Martin Scorsese, quien considera que las producciones realizadas por la compañía Marvel son más un "parque temático", en el que la audiencia se está acostumbrada a concebir el cine de esa forma.ç



Durante su paso por el Festival Lumière de Lyon, Francia, Coppola declaró que cuando se asiste al cine, el espectador espera recibir aprendizaje e inspiración, experiencia que considera no se recibe cuando alguien acude a ver una película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).



"No creo que obtengas eso con Marvel, porque hace películas sin riesgo. Para mí, hacer cine sin riesgo es como tener un bebé sin sexo”, expresó el director de filmes como El Padrino y Los Marginados, quien esta semana recibió el Premio Lumière, de manos de Bong Joo-ho, cineasta reconocido en el Festival de Cannes por su producción Parásitos.



"En realidad, Marty (Martin Scorsese) fue amable. No dijo que era despreciable (el cine de Marvel), que es lo que estoy diciendo yo”, agregó Coppola a los medios de comunicación presentes durante el Festival Lumière, el cual cerrará su edición número 11 este domingo.



Francis Ford Coppola se suma, de esta manera, a la lista de directores que cuestionan el valor cinematográfico que tienen las producciones realizadas por Marvel, hecho que también ha sido defendido por personalidades como el actor Robert Downey Jr. y Natalie Portman, quien recientemente declaró que hay espacio para todo tipo cine.