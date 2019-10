Peligra la Jornada 14 por paro de los Tiburones Rojos

Ciudad de México.- Los jugadores del Veracruz organizaron este miércoles una reunión urgente para analizar las alternativas en torno al partido del próximo viernes ante Tigres para valorar la opción de no jugar por los adeudos en el plantel, situación que fue confirmada por el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz.



Se dio a conocer de la reunión a la que al mediodía convocó el capitán de los Tiburones Rojos, Carlos Salcido, tras lo cual Álvaro Ortiz reveló a Fox Sports que los jugadores decidieron no presentarse a jugar este viernes, cuando recibirían a Tigres.



“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se jugará el viernes, se tomó una decisión, no habrá otra voz más que la mía y está firme, lo vamos a apoyar, tenemos contacto con varios jugadores que nos han expresado el apoyo, se ha llamado a todos para ser solidarios”, expresó Ortiz en el aeropuerto de Veracruz antes de volar esta tarde de regreso a la Ciudad de México.



La no presentación derivaría en la desafiliación del Veracruz, aunque al final del torneo los jugadores serían libres.