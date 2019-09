Peligran prestaciones de empleados de la UAdeC

Las prestaciones e incrementos salariales están en riesgo para los 5 mil trabajadores delmientras no se resuelvan los problemas sindicales, ya que sin la personalidad jurídica no se puede negociar la revisión del contrato colectivo, señaló el rector Salvador Hernández Vélez.El entrevistado detalló que el año pasado se revisaron los salarios, pero ahora como cada 2 años toca revisar todas las prestaciones y las negociaciones deberían iniciar en octubre, lo que en la situación actual no podría darse.“Entonces es importante que la actualidad laboral, los jueces vean que se está afectando a 5 mil trabajadores. El contrato colectivo siempre se empieza a revisar en octubre, noviembre. Por ley tenemos que sentarnos a dialogar”, declaró Hernández Vélez.La situación que vive el Sindicato de trabajadores de la UAdeC es inédita, pues nunca se había estado sin personalidad jurídica antes de la revisión de un contrato colectivo.