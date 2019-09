Pemex lleva 4 años entregando gas contaminado a CFE e IP

Ciudad de México.- Desde 2015, Pemex entrega gas contaminado a la industria del sur y sureste del País y este año el problema se ha agudizado, lo que ha repercutido en daños en equipos eléctricos e industriales.



De acuerdo con los últimos reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Pemex entrega al Sistema Nacional de Gasoductos y al Sistema de Energía Mayakán, gas con 14% de contenido de nitrógeno, cuando el máximo permitido es de 8%.



Ello provoca un menor rendimiento en las tres plantas de la CFE en la zona y de la maquinaria del sector industrial, quienes deben utilizar el gas contaminado porque la declinación en la producción de Pemex es tal, que no hay de otro.



A julio de este año, la producción de gas de Pemex fue de 3 mil 722 millones de pies cúbicos diarios, una caída de 5.1% respecto al mismo periodo del año pasado.



Pemex reporta además la producción de nitrógeno, que en el mismo lapso creció 22% y ya representa mil 101 millones de pies cúbicos por día.



Afectación a empresarios



Adrián Duhalt, especialista de gas e investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice, consideró que este problema se ha hecho recurrente debido a que el gas de Pemex cada vez lleva más nitrógeno y provoca que tanto CFE como industriales enfrenten costos de mantenimiento cada vez más elevados.



Entregar gas fuera de norma tiene implicaciones para todos. Para la CFE e industriales, los costos asociados al mantenimiento de equipo y productividad se elevan.



En el caso de Pemex, podría implicar en algunos casos tener que ofrecer un descuento en el precio de la molécula.



El límite de 8% en el contenido de nitrógeno se establece en la NOM-001-2010 de la CRE.



David Rosales, especialista de gas y consultor de Talanza Energy, expuso que los principales afectados suelen ser los usuarios eléctricos (plantas de CFE o privadas), que utilizan turbinas de las centrales de ciclo combinado. Éstas pueden estar sufriendo de problemáticas como daños en los filtros de los equipos y que su mantenimiento tenga que ser más recurrente.



Declive en producción



El declive en la producción de gas se dio en 2015, tras el accidente en la plataforma de proceso Abkatún de Pemex, razón por la que la empresa se vio imposibilitada para enviar más gas o limpiar el que produce.



Ante la emergencia, la CRE le permitió a Pemex entregar ese gas, pues no había otro.



De persistir la situación, Pemex sería sujeto de sanciones, pero a la fecha la CRE no se ha pronunciado al respecto.



Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, afirmó que se establecieron mesas de trabajo con Elvira Daniel Kabbaz, directora del Cenagas, para resolver el problema del gas contaminado de Pemex.



De hecho, se llegó a un acuerdo entre la IP y Cenagas, aunque éste no se hizo público.



Ramsés Pech, especialista de la firma Caravia y Asociados, dijo que en tanto no entre el gas proveniente del ducto marino, la CFE seguirá siendo el principal afectado por el gas contaminado y ello genera menos poder calorífico para sus turbinas.