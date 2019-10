Pemex no invertirá más recursos en aguas profundas

Ciudad de México.- La estrategia de exploración y producción de Pemex se centrará en aguas someras y tierra, de ahí que no se ejercerán recursos de inversión en aguas profundas, precisó el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, al detallar que se explorarán 47 pozos en lo que resta del año.



“La estrategia de exploración estaba dedicada principalmente a aguas profundas. En los últimos años, el 45 por ciento del dinero, de la inversión destinada a exploración, se fue para aguas profundas. Vale la pena decir que en 15 años no se ha obtenido un solo barril en aguas profundas”, acotó.



Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que por ello se pretende incrementar de manera importante la perforación de pozos exploratorios.



Entonces, “¿en qué consiste la nueva estrategia exploratoria? Bueno, ya no vamos a destinar dinero a exploración en aguas profundas y ese dinero que antes se destinaba, ahora lo vamos a destinar a aguas someras... porque este país cuenta con 116 mil millones de barriles se petróleo crudo equivalente", expuso.



Según el funcionario federal, “este es nuestro recurso prospectivo. La mitad por lo menos de ese recurso está en áreas no convencionales donde se requiere fracking, la otra cuarta parte -25 mil millones de barriles- está en aguas profundas, pero la otra cuarta parte, los otros 25 mil millones (de barriles), están en aguas someras y en tierra”, anotó.



Romero Oropeza detalló que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene toda la experiencia en aguas someras e incluso México llegó a ser de los productores más importantes del mundo luego de Cantarel, por lo que “vamos a dedicar todo el recurso y se va a duplicar la producción en agua y en tierra a la exploración en zonas convencionales y en aguas someras”.



En este contexto, Romero Oropeza dio a conocer que “vamos a explorar, perforar 47 pozos exploratorios este año... tenemos 60 por ciento de éxito comercial contra 35 y tenemos un costo de descubrimiento en aguas someras y tierra de 1.4 dólares contra 4.8 que es el estándar internacional”.



De manera que “tenemos todas las razones del mundo para enfocar la estrategia de Pemex a aguas someras y a tierra, porque tenemos muchos recursos, porque tenemos mucho éxito en estas exploraciones, porque nos cuesta muy barato...a partir de este cambio en la política de exploración, de aguas someras y tierra basamos nuestra estrategia, para detener la caída (de petróleo) e incrementar la producción”.