Pemex no pagará a los ‘hackers’, dice Nahle

Ciudad de México.- El gobierno federal no va a pagar ningún rescate por recuperar los archivos informáticos secuestrados por hackers informáticos, aseguró Roció Nahle, presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).



En entrevista después de acudir a un foro en Veracruz, la titular de la Secretaría de Energía, aseveró: “no se va a pagar. Pemex es una empresa seria y está trabajando toda la gente de informática” para resolver el problema.



Los hackers que atacaron los sistemas informáticos de Pemex exigen un rescate de 4.9 millones de dólares para salvar la información de la empresa.



La funcionaria confirmó que una parte de las computadoras de Pemex fueron afectadas pero en esa parte es en lo que está trabajando Pemex.



Rechazó que el hackeo haya prosperado porque Pemex no había pagado a los proveedores de ciberseguridad y aseveró: “eso es totalmente falso”. Pemex está cumpliendo de manera programada para cubrir los pasivos a los proveedores.



Precisó que el ataque fue a la área administrativa de Pemex localizada en la Torre Ejecutiva de Marina Nacional en está ciudad.



“Las plantas están operando, los pozos están trabajando, los barcos están navegando”.



Por otra parte, el gobierno federal reforzó sus medidas de seguridad digital en todas sus áreas de la administración pública, así como en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras el ataque cibernético dirigido a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la Secretaría de Energía (Sener).



Un portavoz de la Sener señaló que siempre que se presenta una contingencia como el reciente ataque cibernético a Pemex se toman precauciones en todas las plataformas digitales del gobierno federal como una medida preventiva ante cualquier otra contingencia.



Agregó, que todavía no se concluyen las indagatorias del virus que trató de infectar todos los sistemas de computo de Pemex.



Este miércoles todos los trabajadores de la petrolera pudieron cobrar sus salarios sin ninguna dificultad pese a los intentos de hackeo a las computadoras de Pemex.



Por su parte, Isaías Romero Escalona, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), aseguró que los inventarios de combustibles no se han visto afectados en las gasolineras.



Reconoció, que ha habido retrasos en la entrega de combustibles pero éstos han sido sólo de horas atribuido a que las Terminales de Almacenamiento y Distribución tuvieron que hacer la facturación el fin de semana de forma manual.



Afirmó que el portal de Pemex se activó y opera de manera normal desde el pasado lunes y hasta el momento no se tiene ningún reporte que señale que de las 11 mil 655 estaciones de servicio se haya presentado escasez de combustibles.