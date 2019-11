Penal sigue bajo el control de internos: trabajadores de Atlacholoaya

Morelos.- Al menos 100 trabajadores administrativos se manifestaron en la entrada del Penal de Atlacholoaya, en espera de que el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, cumpla con su compromiso de otorgarles un incremento salarial y garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario.



Los trabajadores administrativos precisaron que hasta el momento los reos controlan el interior del penal.



"No ha entrado Guardia Nacional, no ha entrado nadie, más que puros custodios", señaló una trabajadora.



Los internos, agregó, mantienen el control del penal.



"Nada nos garantiza que ellos puedan seguir en sus propias celdas, sino pueden seguir rodeando y ellos prácticamente están controlando allá adentro", comentó.



Esta mañana los trabajadores esperaban un documento que garantice su seguridad firmado por el secretario de Gobierno, pero nunca llegó y decidieron no ingresar a su área de trabajo, pero sí checaron su entrada a su turno.



"Porque no hay una seguridad allá adentro sí los internos ya estén en sus propias celdas, porque no lo están, no están en sus propias celdas, allá están como si estuvieran en su propio hotel; que garantiza a nosotros, que nosotros estemos bien, si tuvieron a custodios como rehenes a nosotros también nos pueden tener, entonces ese es nuestro temor y por eso no queremos entrar", explicó.



Los trabajadores también pidieron la salida de Jorge Israel Ponce de León Borques, coordinador del Sistema Penitenciario, a quien señalan como responsables de las vejaciones contra los internos y que se provocaran los amotinamientos.



De ingresar en esas condiciones, dijeron los trabajadores, se corre el riesgo de ser tomados como rehenes.



"Hay riesgos de que nos tomen también como rehenes ya que hay ciertas riñas que todavía no han parado, que todavía continúan, entonces nosotros son tenemos todavía una garantía de seguridad", señalaron.



Los trabajadores incluso añadieron que las circunstancias bajo las cuales laboran los custodios son de incertidumbre, ya que de los 60 que hay por turno, sólo 40 están al interior del penal, el resto realiza traslados o se encuentra en el área perimetral.



Los trabajadores expresaron que pese a los siete muertos y cuatro heridos, la Guardia Nacional no ha ingresado, ni la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), sólo el fin de semana hubo una tregua para que pudiera desarrollarse la visita familiar, pero la situación sigue igual.



Con información de Excelsior