Perciben vecinos de la colonia La Salle menor contaminación

Saltillo, Coah.- Vecinos de las colonias La Salle y Río Bravo aseguran que han visto disminuir la emisión de partículas contaminantes en las últimas semanas, tras la sanción que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puso a una conocida empresa del corredor industrial Isidro López.



La dependencia actuó tras las reiteradas quejas de los habitantes del sector, quienes veían sus patios, carros y ropa tendida llenos de residuos industriales en forma de polvo negro.



“Sí se ha disminuido, ahora ya no es como arena, es humo negro, pero de mis alergias me he sentido mejor”, comentó la señora Bertha.



Aunque la cantidad de residuos contaminantes es menor, y el descontento de los vecinos también, las alergias en algunos siguen presentes, por lo que la visita al médico es recurrente, según el testimonio de una vecina de la colonia Río Bravo.



“Sí, los vecinos estamos de acuerdo en que ha disminuido la cantidad de residuos, esto después de que empezó a salir el tema en el periódico. Nosotros desistimos de la demanda porque ya había una ante la Profepa, y como dijeron que ya se sancionó, desistimos”, señaló Irma Loyola, quien dijo que buscará un alergólogo, pues su alergia no ha cedido.



La semana pasada autoridades de Medio Ambiente invitaron a los vecinos a un foro realizado en Ciudad Universitaria de la UAdeC, en donde mostraron las medidas de regulación que se están tomando para que se generen menos residuos contaminantes a nivel general en Coahui