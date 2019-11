Perdóname, dijo a su madre; desapareció un mes y dejó a sus 2 hijos

Un calvario porfue el que vivió la familiay madre de dos niños había desaparecido desde el pasadoe, en el Fraccionamiento de Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco.Fue el pasadocuando sus propios hermanos dieron con su paradero en la etapa 6 del mismo fraccionamiento, en donde la habían visto por última vez."Nos fuimosy llegamos como a un barrio chino, así todo 'teporocho', preguntando en todas las tiendas, me bajaba a preguntar con las fotos, '¿no han visto a mi hermana?, lleva 15 días desaparecida'. En unas tiendas decían que sí y en otras que no", señala uno de sus hermanos.El hermano de Karen relata que la búsqueda se prolongó por más de una hora, hasta que dieron con un grupo de jóvenes que dijeron conocer y saber en dónde tenían a su hermana., la estamos buscando, ya tiene 15 días desaparecida, estamos desesperados, desamparados y estamos frustrados' y entonces dijeron 'es la que dejó a sus hijos ahí', entonces nos dijo '¿quieres que te llevemos a dónde está?' y le dije 'sí, sí, claro que sí'. Se subieron a su vehículo y los seguimos", relata.El recorrido fue breve.menciona que fueron llevados a unas casas de tres niveles; sus acompañantes señalaron la vivienda del segundo nivel y les dijeron que su hermana estaba ahí."Yoy me subí y sin preguntar nada me pase y sí era ella ahí… La casa estaba en buen estado, había una guitarra y en un plato había una pipa para droga, y ella estaba muy asustada, no sé qué haya pensado, y ya me vio y le dije 'vámonos' y me decía 'deja agarro mis cosas' y le dije 'no, allá te compro más' y ya entró mi hermano y le dijo 'vámonos', y nos fuimos y así fue como dimos con ella, gracias a los jóvenes que se encontraban bebiendo bebidas alcohólicas en esa tienda".Esa noche del viernes 22 de noviembre fue la más angustiante y larga para la madre depues el tener a su hija desaparecida y saber que sus dos hijos mayores se dirigían a buscar a su hermana sin darle más detalles fue realmente frustrante.y no me hablaban, recibo un mensaje y una foto de mi hija en donde dice mi hijo 'ya encontramos a tu hija, tranquilízate', entonces les empiezo a mandar mensajes: 'dónde están, dime en dónde están', y me manda un audio y me dice 'por favor, no me marques hasta que yo me pueda comunicar contigo', entonces ya no le mandé audio porque me asusté y dije 'qué está pasando', y dije 'ahora sí, mi hija ya y mis dos hijos también'", cuenta la mujer.Fue alrededor de la medianoche cal lugar en donde los esperaba su mamá."Llegan y mi hija Karen la veo como que ella no me quería voltear a ver, entonces yo le digo que si no me va a hablar, y se me queda viendo, me abraza y empieza a llorar y me dice 'perdóname' y le dije 'yo no tengo nada que perdonarte, solo lo único que te pido es que recapacites'".Karen Noemí Deanda Santacruz llegó a formar parte de la estadística de las más deen la entidad tan solo en este 2019.De acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado, de enero a julio de 2019, las denuncias por desapariciones de mujeres se triplicaron en el estado en comparación con las reportadas en 2018, al sumar 817 casos, ya que durante el 218 solo fueron reportados 272 casos.La principal causa de las desapariciones de mujeres en Jalisco obedece a la trata de personas.