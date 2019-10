Perro se salva de morir tras ataque de un leopardo

Ciudad de México.- A pesar de que los perros tienen sus sentidos muy desarrollados, no siempre se mantienen a la expectativa, menos cuando están en una zona de confort, así que un leopardo puede «cazarlo» sin que se de cuenta.



Por supuesto que esto no es algo común, incluso podría decirse que casi imposible, pero sucede.



Las cámaras de seguridad de una residencia en la ciudad de Nashik, en Maharashtra, India captaron justo un momento así.



En la grabación se ve que un leopardo irrumpe en la residencia, tal vez atraído por el olor a comida, o del mismo perro, lo hace por la parte de enfrente, a pocos metros, el can duerme plácidamente en la puerta principal.



El leopardo, como buen cazador que es, se acerca sigilosamente, cuando está cerca del perro, se detiene a calcular sus movimientos, cuando está listo ¡Ataca!



Salta sobre el can, lo toma por el cuello e intenta llevárselo, pero increíblemente el perro logra safarse y corre.