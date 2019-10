Perspectiva de género, esencial en feminicidios: activista

Ciudad de México.- Para Irinea Buendía, activista y madre de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada en 2010 en el Estado de México, el caso de su hija es un parteaguas en la lucha para poder tener acceso a la justicia y un referente para que todo asesinato a una mujer pueda ser investigado con perspectiva de género.



En entrevista, Irinea Buendía mencionó que luego de cinco años del asesinato de su hija en el que las autoridades dijeron que se trataba de un suicidio, llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que fuera revisado como feminicidio.



Apuntó que el alto tribunal emitió la sentencia Mariana Lima Buendía, que constituye un parteaguas en la lucha del acceso a la justicia.



A través de ella “les dice a las autoridades que toda muerte violenta, incluidos los suicidios como el caso de mi hija, el de Lesvy, el de muchas mujeres jóvenes asesinadas, y que las autoridades en esas omisiones y en esas negligencias no quieren hacer la investigación como se debe, porque la verdad ahí la tienen en el expediente”.



Esa sentencia fue importante para el caso del feminicidio de Lesvy Berlín, al ser mencionado por la defensa de su madre, Araceli Osorio.



La madre de Mariana Lima Buendía expuso que para descubrir qué fue lo que pasó con ese cuerpo, de qué manera fue asesinada y si no fue un feminicidio también descartarlo, “pero sin perspectiva de género jamás van a poder acreditar un feminicidio”.



Consideró que la sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN es el ABC para poder llegar a una buena investigación en cuanto a los feminicidios.



“Es un parteaguas en la lucha para poder tener acceso a la justicia o no tenerlo, siempre y cuando hagan uso de esa sentencia. El que no la conoce, entonces desconoce de lo que se trata un feminicidio”, señaló.



En esa lucha para alcanzar justicia, dijo, “no llevamos prisa, finalmente queremos una buena resolución, queremos una buena sentencia”.



“Estamos exigiendo una sentencia que siente un precedente de no repetición. No queremos que esto se siga repitiendo, queremos que esto se detenga por medio de las sentencias, que sean realmente ejemplares, que sienten un precedente, eso es lo único que queremos”, puntualizó.