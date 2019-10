Perú se queda sin presidenta interina

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 2 de octubre de 2019

La vicepresidenta peruana, a quien el disuelto Congreso designó la víspera como presidenta encargada tras declarar la suspensión del mandatario Martín Vizcarra, anunció su renuncia a ambas responsabilidades y y abogó por adelantar las elecciones generales, lo que antes rechazaba., Araóz se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República debido a que "se ha roto el orden constitucional" en el país.Con esta decisión parece despejada la vía para Vizcarra, quien afianzó su poder tras disolver el lunes el Congreso dominado por la oposición fujimorista, invocando razones constitucionales, y convocar a comicios legislativos anticipados.Aráoz justificó su decisión a raíz de que la OEA instó este martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la decisión de Vizcarra se ajusta a la carta magna, en vez de intervenir en la controversia."Ante la invocación de lapara que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el Sr. Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso", escribió en la misiva.Aráoz, quien pasó el martes en su apartamento, había declarado horas antes a la cadena CNN que si el Tribunal Constitucional validaba la disolución del Congreso, acataría el fallo."Yo me someto al Tribunal Constitucional", dijo a CNN, aunque insistió en su oposición al adelanto de las elecciones generales un año, una iniciativa de Vizcarra rechazada por el Congreso dominado por la oposición fujimorista, con la que ahora ella se alió.La economista y exministra de 58 años cambió de parecer sobre su rechazo a la propuesta de adelantar las elecciones generales (presidenciales y legislativas) y ahora es partidaria de ella.